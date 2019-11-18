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Hız tutkunları Kepez'de buluştu

6 saat önce

Kepez Belediyesi'nin Odabaşı Mahallesi'nde açtığı Kepez Drag Pisti, hafta sonu Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun (TMF) Türkiye Drag Şampiyonası final yarışlarına ev sahipliği yaptı.

Hız tutkunları Kepez'de buluştu, System.String[]

Kepez Belediyesi'nin Odabaşı Mahallesi'nde açtığı Kepez Drag Pisti, hafta sonu Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun (TMF) Türkiye Drag Şampiyonası final yarışlarına ev sahipliği yaptı.


Türkiye Drag Şampiyonası Final Yarışları, Kepez Drag Pisti'nde yapıldı. 13 farklı şehirden 46 sporcunun katıldığı yarışlar, Türkiye Şampiyonu Hikmet Mızarak anısına yapıldı. İlk gün sıralama için yarışan sporcular, ikinci gün ise birincilik için yarıştılar. Nefeslerin tutulduğu yarışlarda, tribünleri dolduran izleyicilerde adrenalin yüklü yarışları izlemenin keyfini yaşadılar.


Tütüncü yarışları izledi


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'de yarışları büyük bir heyecanla izledi. Hız tutkunu gençleri en iyi şekilde anladıklarını ifade eden Başkan Hakan Tütüncü, "Böylesi güzel pistlerde, can ve mal güvenliğini tehlikeye atmadan, kimseye rahatsızlık vermeden, onların buralarda kendi tutkularının tatminini sağlıyoruz. Bu da bizim için büyük bir mutluluk vesilesi." dedi.


Antalya motorsporlarının merkezi


Türkiye Drag Şampiyonası'na katılan sporculara ve bu heyecanı paylaşan izleyicilere teşekkür eden Başkan Tütüncü, bundan sonra da 'Kepez Drag Pisti' nin çok daha farklı heyecanlara ev sahipliği yapacağının müjdesini verdi. Tütüncü, Kepez Drag Pisti'nin, Antalya'ya, motor sporlarını bir kültür olarak yerleştiren, Antalya'yı da motorsporları konusunda Türkiye'de bir merkez haline getiren, önemli bir tesis olacağının altını çizdi. Kepez Drag Pisti'nin, bu yanı ve yönüyle Türkiye'deki birçok yerel yönetimlere de örnek olan bir tesis olacağını da vurgulayan Başkan Tütüncü, emeği geçenlere teşekkür etti. Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun (TMF) Türkiye Drag Şampiyonası final yarışları ödül töreni ile sona erdi. - ANTALYA

Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:18 Kaynak: İHA
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