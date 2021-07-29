Hız tutkunları Kepez'de buluşuyor - Son Dakika

Kepez Belediyesi'nin Odabaşı Mahallesi'nde hız tutkunlarının hizmetine kazandırdığı Kepez Drag Pisti, hafta sonu otodrag yarışlarına ev sahipliği yapacak.

Kepez'de heyecan başlıyor. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle bir süredir yapılamayan otodrag yarışları yeniden hız tutkunlarını bir araya getiriyor. Kepez Belediyesi ve Kepez Otomobil ve Motorsporları Kulübü tarafından organize edilen otodrag Yarışı'na Türkiye'nin dört bir köşesinden 45 sporcunun katılımı bekleniyor. Kepez Belediyesi'nin Odabaşı Mahallesi'nde hız tutkunlarının hizmetine sunduğu Kepez Drag Pisti'ndeki yarışlar, 31 Temmuz Cumartesi günü antrenman, ısınma turları ve sınıfların belirlenmesi ile başlayacak, 1 Ağustos Pazar günü de yarışmalarla devam edecek. Otomobil ve motor sporlarına büyük önem veren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, hız tutkunlarının hizmetine kazandırdığı Kepez Drag Pisti'ne, Cessna 172 tipi uçakla iniş yaparak, pistin güvenilirliğini test etmişti. - ANTALYA