Son Dakika Haberleri: Hız yapan 265 sürücüye ceza yağdı
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Hız yapan 265 sürücüye ceza yağdı

1 saat önce

Balıkesir'de trafik polisleri hız yapan sürücülere ceza yağdırdı.

Hız yapan 265 sürücüye ceza yağdı, System.String[]

Balıkesir'de trafik polisleri hız yapan sürücülere ceza yağdırdı. Trafik polisleri yaptıkları denetimlerde 265 sürücüye 77 bin 679 lira para cezası uyguladı.


Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu yollarda radarla hız denetimi yaptı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan radarla hız denetimi uygulamasında 265 sürücüye 77 bin 679 TL ceza yazıldı. Trafik ekipleri ayrıca 2 aracı trafikten men etti. - BALIKESİR

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:13 Kaynak: İHA
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