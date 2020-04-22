Hız yapan 67 araca 35 bin TL. radar cezası - Son Dakika

Balıkesir'de jandarma trafik timleri hız yapan araçlara radarla yaptığı denetimlerde hız yapan 67 araca 35 bin 192 lira para cezası kesti.



Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri tarafından, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek, hız ihlali kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve kaza sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek maksadıyla; Balıkesir ve ilçelerindeki ana yollarda "Radarla Hız Kontrolü" özel denetim faaliyeti yaptı.



Jandarma Trafik Timleri radarla hız kontrolü denetimi sonucunda, 67 araca 35 bin 192 TL idari para cezası uygulandı. - BALIKESİR