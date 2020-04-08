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Hız yapan sürücüden ilginç savunma: Koronavirüse yakalanmamak için hız yaptım
6 saat önce
İngiltere'de otoyolda hız limitini aşmasının ardından polis tarafından durdurulan sürücü "neden hız yaptınız" sorusu üzerine ilginç bir savunma yaptı.
İngiltere'de otoyolda hız limitini aşmasının ardından polis tarafından durdurulan sürücü "neden hız yaptınız" sorusu üzerine ilginç bir savunma yaptı. Hız limitini aşan sürücü, polise "Koronavirüse yakalanmamak için hız yaptım" diyerek kendisini savundu.
İngiltere'nin M25 otoyolunda saatte 210 km hız yapan bir sürücü polis tarafından durduruldu. Polise "Hızlı gidersem koronavirüse yakalanmam diye düşündüm" dedi. Surrey Polis Merkezi tarafından yapılan açıklamada, sürücünün mahkemeye sevk edildiği bildirildi. 1 Nisan şakalarına gönderme yapan sosyal medya kullanıcıları "kontrol ettim 1 Nisan değil" şeklinde yorumda bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 12:35 Kaynak: DHA
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