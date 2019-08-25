Son Dakika Haberleri: Hız yapan sürücüler radara yakalandı
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Hız yapan sürücüler radara yakalandı

1 saat önce

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan radarla hız denetimi uygulamasında 265 sürücüye, 77 bin 679 lira ceza yazıldı.

Hız yapan sürücüler radara yakalandı, System.String[]

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan radarla hız denetimi uygulamasında 265 sürücüye, 77 bin 679 lira ceza yazıldı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik "radarla hız denetimi" yapıldı.

Denetiminde hız kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 265 sürücüye, 77 bin 679 lira ceza yazıldı.

2 araç da trafikten men edildi.

Trafik Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 02:32 Kaynak: AA
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