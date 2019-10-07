Son Dakika Haberleri: Hız yapan sürücülere ceza yağdı
Son Dakika Güncel Hız yapan sürücülere ceza yağdı

Hız yapan sürücülere ceza yağdı

56 dakika önce

Gaziantep'te polis ekiplerinin yaptığı radar uygulamasında hız limitlerini aşan 602 araç sürücüsüne toplam 239 bin 961 TL para cezası uygulandı.

Hız yapan sürücülere ceza yağdı, System.String[]

Gaziantep'te polis ekiplerinin yaptığı radar uygulamasında hız limitlerini aşan 602 araç sürücüsüne toplam 239 bin 961 TL para cezası uygulandı.


Gaziantep Emniyet müdürlüğü trafik birimleri tarafından Cumartesi ve Pazar günleri saat 09: 00- 11: 30 ile 14: 00-16: 30 arasında yapılan radar denetiminde, 602 araç sürücüsüne 2918 sayılı karayolları trafik kanunun ilgili maddelerine göre toplam 239 bin 961 TL para cezası kesildi.


Ekipler toplamda 714 araç ve sürücüsü üzerinde sorgulama yaptı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 09:41 Kaynak: İHA
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