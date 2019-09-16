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Hız yapan sürücülere radarlı önlem

1 saat önce

Balıkesir'de trafik polisleri hız yapan sürücülere karşı radarlı denetim yaptı.

Hız yapan sürücülere radarlı önlem, System.String[]

Balıkesir'de trafik polisleri hız yapan sürücülere karşı radarlı denetim yaptı. Trafik polisleri hız yaparak, radara yakalanan 676 araç denetlendi ve hız yapan sürücülere 190 bin lira ceza uygulandı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması maksadıyla "Özel Denetim-64 Radarla Hız Denetimi" yaptı. Balıkesir il genelinde yapılan hız denetimlerde 676 araç kontrol edilirken, hız ihlali yapan sürücülere 190 bin 060 TL ceza yazıldı. 16 araç ise trafikten men edildi. - BALIKESİR

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 10:34 Kaynak: İHA
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