Hız yapanlar radara takıldı - Son Dakika
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Hız yapanlar radara takıldı

06.06.2022 10:15
Hız yapanlar radara takıldı

Düzce Bölge Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, karayollarında aşırı sürate bağlı olumsuzlukların yaşanmaması için hafta sonunda radarlı uygulama yaptı.

Düzce Bölge Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, karayollarında aşırı sürate bağlı olumsuzlukların yaşanmaması için hafta sonunda radarlı uygulama yaptı. Uygulamalarda toplam 164 bin TL cezai işlem uygulandı.

Trafik polisleri aşırı hıza bağlı olumsuzlukların yaşanmaması için harekete geçti. Ekipler, D-100 Karayolu Gümüşova ve Kaynaşlı mevkileri ile TEM Otoyolu'nda radarlı uygulama yaptı. Uyarı tabelasına rağmen hız yapmaya devam eden sürücülere ceza yağdı. İki günde 559 araç denetlendi. Uygulamalarda hız limitlerini aşan 169 araç sürücüsüne 164 bin 817 TL cezai işlem uygulandı.

Ayrıca ekipler, havaların ısınması ile hafta sonu tatilini mesire alanlarında geçirmek için yola çıkan sürücülerin olumsuzluk yaşamaması için radarlı uygulamaların devam edeceğini de belirtti. - DÜZCE

Hız yapanlar radara takıldı
Hız yapanlar radara takıldı
Hız yapanlar radara takıldı
Hız yapanlar radara takıldı
Hız yapanlar radara takıldı
Hız yapanlar radara takıldı
Hız yapanlar radara takıldı

YORUMLAR
500
İki araç karayolunda çarpıştı, 1 kişi yaralandı İki araç karayolunda çarpıştı, 1 kişi yaralandı Hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı Hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
Kaynak: İHA

D-100 Karayolu, Kaynaşlı, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hız yapanlar radara takıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Hız yapanlar radara takıldı - Son Dakika
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