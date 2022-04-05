Hız uyarısı yapan yolcuları araçtan indiren minibüs şoförü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Hız uyarısı yapan yolcuları araçtan indiren minibüs şoförü yakalandı

05.04.2022 13:36

Hız uyarısı yapan yolcuları araçtan indiren minibüs şoförü yakalandı Esenyurt'ta "hız yapma" diye kendisini uyarak yolculara küfür ederek araçtan indiren minibüs şoförü, polis ekiplerince yakalandı.

Hız uyarısı yapan yolcuları araçtan indiren minibüs şoförü yakalandı

İSTANBUL - Esenyurt'ta "hız yapma" diye kendisini uyarak yolculara küfür ederek araçtan indiren minibüs şoförü, polis ekiplerince yakalandı. Toplam 741 TL para cezası kesilen şoför Ferhat Ü.'nün "toplu taşıma aracı kullanım belgesi" İBB tarafından iptal edildi.

Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda yaşanan olayda minibüs şoförü "hız yapma" diye kendisini uyarak yolculara küfür ederek araçtan indirmişti. Sosyal medyadan paylaşılan o anlara ilişkin görüntüler büyük tepki toplamıştı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce görüntülere ilişkin çalışma başlatıldı. 34 M 2191 plakalı minibüs şoförünün Ferhat Ü., trafik ekiplerince kısa sürede tespit edildi. Ferhat Ü.' ye "Saygısızca araç kullanmak" "Emniyet Kemeri Kullanmamak" "Fazla yolcu taşımak" "Trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanmak" maddelerinden toplam 741 TLidari para cezası uygulandı. Şoförün "Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi" İBB görevlilerince iptal edildi.

Hız uyarısı yapan yolcuları araçtan indiren minibüs şoförü yakalandı
Hız uyarısı yapan yolcuları araçtan indiren minibüs şoförü yakalandı
Hız uyarısı yapan yolcuları araçtan indiren minibüs şoförü yakalandı
Hız uyarısı yapan yolcuları araçtan indiren minibüs şoförü yakalandı

YORUMLAR
500
Minibüs şoförü kavga edip araç kovaladı, 'Yavaş' diyen yolcuları küfür ederek kovdu Minibüs şoförü kavga edip araç kovaladı, 'Yavaş' diyen yolcuları küfür ederek kovdu Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hız uyarısı yapan yolcuları araçtan indiren minibüs şoförü yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
14:12 Esenyurt'ta çek çek arabaları ellerinden alınan çocukların gözyaşları
14:12 Bunu da gördük! Ünlü market zinciri, çürümeye yüz tutmuş meyve ve sebzeyi "olgunlaşmış" diye indirimli satmaya başladı
14:11 'Midyeci Ahmet'in ile boşandığı eşi arasında marka kavgası: Bu işe benim kolyemi satarak başladı
14:06 Hayatını kaybeden Nisa bebeğin sokağa terk ediliş anı saniye saniye kameralarda!
14:03 Baba dizisinde bu akşam neler olacak? İlhan ile Büşra'nın ilişkisini öğrenen Kadir ne tepki verecek?
13:27 Halis Serbest'ten 'Bergen' filminin yapımcısına tazminat davası: Ölüm tehdidi aldığını iddia ediyor!
13:59 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, öğretmen ve sağlıkçılara atama sözü: Bizim dönemimizde çözülecek
13:54 Genç adam "Eşim müstehcen giysilerle dans videoları çekip, Tiktok'a yüklüyor" dedi ve boşanmak istedi
13:50 Putin ve Çeçen lider Kadirov'un arası bozuldu! Kremlin hedef haline geldi
13:48 Kadıköy'de iki grup arasında uçan tekmeli kavga kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 14:33:37. #1.11#
SON DAKİKA: Hız uyarısı yapan yolcuları araçtan indiren minibüs şoförü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement