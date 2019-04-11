Son Dakika Haberleri: Hizan Belediye Başkanı Aktaş, Mazbatasını Aldı

Hizan Belediye Başkanı Aktaş, Mazbatasını Aldı

55 dakika önce

Hizan Belediye Başkanı Cezail Aktaş, mazbatasını alarak görevine başladı.

Hizan Belediye Başkanı Aktaş, Mazbatasını Aldı, System.String[]
Hizan Belediye Başkanı Cezail Aktaş, mazbatasını alarak görevine başladı.

Saadet Partisi adayı Aktaş, Hizan Adliyesi'ne gelerek İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Koray Adıgüzel'den mazbatasını aldı.

Belediye binası önünde vatandaşlar tarafından karşılanan Aktaş için kurban kesilerek dualar edildi.

Aktaş, yaptığı açıklamada, Hizan halkının teveccüh ve oylarıyla seçimi kazandıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Hizan'ı hemşehrilerimiz ile marka şehir haline getirmek için çok çalışacağız. Doğup büyüdüğümüz bu ilçede gece gündüz demeden hizmet edeceğiz. 'Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır' ilkesini kendimize düstur edindik. Belediyenin kapıları her zaman halkımız için açık olacaktır. Bu seçimin kaybedeni yoktur. Hizan kazanmıştır. Bize oy vermeyen ve karşı çıkan vatandaşlarımız da kazanmıştır. Belediyemiz bütünüyle herkesin belediyesi olacaktır. Her şey Hizan için. Bize destek veren ve vermeyen herkese çok teşekkür ediyorum."
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:46 Kaynak: AA
Saadet Partisi, Cezail Aktaş, Hizan, Güncel
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