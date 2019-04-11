Hizan Belediye Başkanı Aktaş, Mazbatasını Aldı
55 dakika önce
Hizan Belediye Başkanı Cezail Aktaş, mazbatasını alarak görevine başladı.
Hizan
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:46 Kaynak: AA
Belediye Başkanı Cezail Aktaş
, mazbatasını alarak görevine başladı. Saadet Partisi
adayı Aktaş, Hizan Adliyesi'ne gelerek İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Koray Adıgüzel'den mazbatasını aldı.
Belediye binası önünde vatandaşlar tarafından karşılanan Aktaş için kurban kesilerek dualar edildi.
Aktaş, yaptığı açıklamada, Hizan halkının teveccüh ve oylarıyla seçimi kazandıklarını belirterek, şöyle konuştu:
"Hizan'ı hemşehrilerimiz ile marka şehir haline getirmek için çok çalışacağız. Doğup büyüdüğümüz bu ilçede gece gündüz demeden hizmet edeceğiz. 'Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır' ilkesini kendimize düstur edindik. Belediyenin kapıları her zaman halkımız için açık olacaktır. Bu seçimin kaybedeni yoktur. Hizan kazanmıştır. Bize oy vermeyen ve karşı çıkan vatandaşlarımız da kazanmıştır. Belediyemiz bütünüyle herkesin belediyesi olacaktır. Her şey Hizan için. Bize destek veren ve vermeyen herkese çok teşekkür ediyorum."
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