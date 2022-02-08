Hizan'da "1. Futsal Turnuvası" düzenlendi - Son Dakika

Hizan Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor oyuncusu Ahmet Çalık anısına "1. Futsal Turnuvası" gerçekleştirildi.

Salon sporlarının geliştirilmesi, vatandaşların sportif faaliyetlere ilgilerini artırmak amacıyla düzenlenen turnuvaya 18 takım katıldı.

Hizan Gençlik ve Spor Müdürü Erkan Döymaz, yaptığı açıklamada, trafik kazasında hayatını kaybeden Konyaspor oyuncusu Ahmet Çalık anısına turnuvayı düzenlediklerini belirtti.

Turnuvanın coşkuyla geçtiğini aktaran Döymaz, "Halkımızı birbiriyle kaynaştırmak ve ilçede sporu bir kültür haline getirmeyi amaçlıyoruz. Sporu sevelim sevdirelim sloganıyla gönülleri kaynaştıralım. Bize her konuda yardımlarını esirgemeyen Kaymakamımız Muhammed İkbal Yelek'e, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış'a ve şube müdürlerime teşekkür ederim." dedi.