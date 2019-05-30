Son Dakika Haberleri: Hizan'da 120 yetim çocuk giydirildi
Son Dakika Güncel Haber

Hizan'da 120 yetim çocuk giydirildi

2 gün önce

Bitlis'in Hizan ilçesinde İHH İnsani Yardım Vakfınca 120 yetim çocuğa, Ramazan Bayramı öncesi giyim yardımı yapıldı.

Hizan'da 120 yetim çocuk giydirildi, System.String[]
Bitlis'in Hizan ilçesinde İHH İnsani Yardım Vakfınca 120 yetim çocuğa, Ramazan Bayramı öncesi giyim yardımı yapıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Hizan İlçe Temsilcisi Murat Yaşar, İHH'nın 2013 yılında Tatvan ilçesinde kurulduğunu belirterek, o günden bu yana il merkezi ve ilçelerinde hizmet verdiklerini söyledi. Ramazan ayı münasebetiyle buradaki yetim ve mağdur çocukları giydirme ve onlar için iftar programı düzenlediklerini ifade eden Yaşar, "Hizan'da bu akşam yetim ve fakir ailelerle iftar açacağız. Hizan'da şu anda ulaşabildiğimiz 120 aile bizim için birer emanet. Bu ailelere sadece yetim haftasında değil, yılın 365 günü gereken her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Yetimler için gerek sosyal gerekse kültürel alanda ve ihtiyaç duyulan her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şunu unutmayalım ki yetim gülerse, dünya güler" dedi. - BİTLİS
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:19 Kaynak: İHA
Bitlis, İHH, Hizan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İSTANBUL- ÇEKMEKÖY'DE KAVGA ETTİĞİ KİŞİYİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YAKALANDI İftara ne kadar kaldı? İşte 1 Haziran Cumartesi il il iftar vakitleri Türk yetkililer Reuters'a konuştu: Erdoğan'a ilettiler, Ankara'da büyük kaygı var Utanmaz bununu da yaptı! İday bebeğin adına sahte hesap açıp, dolandırdılar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 11:11:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hizan'da 120 yetim çocuk giydirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]