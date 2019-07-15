Son Dakika Haberleri: Hizan'da 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti
Son Dakika Güncel Haber

Hizan'da 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti

3 saat önce

Bitlis'in Hizan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Hizan'da 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti, System.String[]
Bitlis'in Hizan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Program, Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile başlayıp, ilahiler ve şiirlerin okunması ile devam etti. Hizan Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen anma programına vatandaşlar yoğun katılım sağladı. 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde yekvücut olup ülkeyi FETÖ'nün örgütü ve dış mihraklara karşı canları pahasına nasıl savunduklarını gösteren sinevizyon gösterisi vatandaşları duygulandırdı.

15 Temmuz Derneği Başkanı Yaşar Ekinci yaptığı konuşmada, "Aziz milletimiz, iman ve canla en modern ordulara karşı direnerek Çanakkale'yi nasıl geçilmez kıldıysa, ülkesini işgal eden düşmanları Kurtuluş Mücadelesi'nde bu topraklardan nasıl kovduysa, 15 Temmuz gecesi de bu şanlı milletin torunları olduğunu dünyaya yeniden ilan etti. Tarihte, tankların önüne yatarak, kalkıp tekrar yatarak destan yazan ikinci bir halk olmamıştır. Bu toplum bütünleşebildiği, kenetlenebildiği zaman, farklılıklarını zenginlik olarak görebildiği zaman bizi kimse durduramaz" dedi.

Sonrasında vatandaşlar 15 Temmuz demokrasi anı defterine yazılar yazdı. - BİTLİS
Bitlis, Hizan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden 15 Temmuz paylaşımı TRT'den gururlandıran 15 Temmuz klibi: Ne sandın! Cumhurbaşkanı Erdoğan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışını yaptı 15 Temmuz'un yıldönümünde 90 bin camide selalar okundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 03:42:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hizan'da 15 Temmuz Demokrasi Nöbeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]