Hizan'da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri için 120 hatim indirildi - Son Dakika

Bitlis'in Hizan ilçesinde "15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında 251 şehit için 120 hatim indirildi.

İlçe Müftüğünce Bediüzzaman Ulu Cami'de düzenlenen program Kur'an-ı Kerim hatim tilaveti ile başladı.

Daha sonra İlçe Müftüvekili Abdulalim Akgül, şehitler için okunan 120 hatmin duasını yaptı.

Ardından Gayda mezarlığındaki şehitliği ziyaret eden Akgül ve beraberindekiler şehitler için dua etti.