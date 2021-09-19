Hizan'da "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi - Son Dakika

Hizan'da "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi

Bitlis Hizan'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Bitlis Hizan'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Kaymakamlık bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerin manevi huzurunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla birlikte Türk bayrağı göndere çekildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşma Hizan Güvenlik Korucuları Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Methi Özdemir tarafından yapıldı. Ardından şiirler okunarak program son buldu. Törene, Vali Yardımcısı Furkan Seyman, Hizan Belediye Başkan Vekili Hümmet Kaya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar, İlçe Emniyet Amiri Mahmut Metin Eyidoğan, Hizan Güvenlik Korucuları Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Methi Özdemir, Gaziler, Kurum amirleri ve Siyasi Parti temsilcileri katıldı. Törenin ardından ilçedeki gaziler onuruna yemek programı düzenlendi. V - BİTLİS

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