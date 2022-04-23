Hizan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı - Son Dakika

Bitlis'in Hizan ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.
Hükümet Konağı önündeki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kültür Merkezi konferans salonunda devam edilen törende, öğrenciler tarafından şiirler okundu, gösteriler sunuldu.
Törene, Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, eşi Eslem Yelek, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Abdulkadir Yağar, Emniyet Amiri Mahmut Metin Eyidoğan, öğretmen ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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