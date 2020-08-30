BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yıldönümü törenle kutlandı.
Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törene Kaymakam Mustafa Köleoğu, Hizan Belediye Başkanı Cezail Aktaş, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Tarakçı, İlçe Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Bahadır Seferoğlu, kurum amirleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi. - BİTLİS
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 16:06 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Hizan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98. yılı - Son Dakika