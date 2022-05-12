Hizan'da "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" düzenlendi - Son Dakika
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Hizan'da "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" düzenlendi

12.05.2022 15:33
Hizan'da "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı" düzenlendi

Hizan ilçesinde Hizan Merkez Ortaokulu öğrencileri tarafından "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları" düzenlendi.

Hizan ilçesinde Hizan Merkez Ortaokulu öğrencileri tarafından "4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları" düzenlendi.

Okulda düzenlenen programa katılan Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, sergideki projeleri inceleyerek öğrencilerden bilgi aldı.

Projede emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür eden Yelek, bilim fuarlarının öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biri olduğunu söyledi.

Bilim fuarlarının, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağladığını ifade eden Yelek, "Bu tür etkinlikler hayal gücü ile yaratıcılığın birleşimidir. Eğitim kurumlarının öncelikli amacı da bu yaratıcılığın ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır. Öğretmen ve öğrencilerin gayretli çalışmaları ile ortaya çıkan bu projelerin bilim ve teknikte yeni buluşlara kapı aralamasını temenni ederim." diye konuştu.

Sergiye, Tatvan Kaymakam adayı Oğuzhan Altunay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Güngör, kurum amirleri ve öğretmenler katıldı.

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Muhammed İkbal, Hisarcık, Hizan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hizan'da '4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı' düzenlendi - Son Dakika


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