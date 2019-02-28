Son Dakika Haberleri: Hizan'da 5 Saatlik Hasta Kurtarma Operasyonu

Hizan'da 5 Saatlik Hasta Kurtarma Operasyonu

1 saat önce

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Uzuntaş köyünde rahatsızlanan tansiyon ve şeker hastası Nahide Aydın, yolların kar ve tipiden dolayı kapalı olması nedeniyle 5 saatlik çalışma sonrası hastaneye ulaştırıldı.

Hizan'da 5 Saatlik Hasta Kurtarma Operasyonu, System.String[]
Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Uzuntaş köyünde rahatsızlanan tansiyon ve şeker hastası Nahide Aydın, yolların kar ve tipiden dolayı kapalı olması nedeniyle 5 saatlik çalışma sonrası hastaneye ulaştırıldı.

İlçenin Uzuntaş köyünde rahatsızlanan Nahide Aydın (49) için yakınları 112 Acil Servis ve İlçe Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi. Yolların kar ve tipiden dolayı kapalı olması nedeniyle hemen harekete geçen ekipler, 5 saatlik çalışma sonucu hastayı hastaneye ulaştırabildi. Soğuksu Şantiye Şefi Osman Gönder, dün başlayan kar yağışının köylerdeki ulaşımı aksattığını belirterek, "Uzuntaş köyünde hastamız vardı. Hastayı kurtarmak için 112 Acil Servis ekipleri ile koordineli çalıştık. Bu köydeki vatandaşımızı ambulansa yetiştirdikten sonra Nurs ve Kayaş köylerindeki hastalar için yola koyulacağız" diye konuştu.

Soğuksu Şantiyesi'nde kepçe operatörü olarak çalışan Mazhar Arvas ise, "Bizler burada vatanımıza hizmet etmek için çalışıyoruz. Hamd olsun ki devletin bize verdiği imkanlardan dolayı vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu tür yoğun hava şartlarından dolayı hiçbir şekilde aksama olmadan insanlarımıza yardımcı oluyoruz" dedi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:03 Kaynak: İHA

Bitlis, Aydın, Hizan, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



DSİ Genel Müdürü: Türkiye'nin En Yüksek Barajı Ekonomiye 2 Milyar Lira Katkı Sağladı Çorlu'da 25 Kişinin Öldüğü Tren Kazasında Makinistlere Takipsizlik Kararı Verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile Görüştü Alkollü Baba, Tartıştığı Lise Öğrencisi Oğlunu Kalbinden Bıçaklayarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 19:53:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hizan'da 5 Saatlik Hasta Kurtarma Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]