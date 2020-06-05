Hizan'da 6 bina Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika

Bitlis'in Hizan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 mahalledeki 6 bina karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, son zamanlarda görülen vakalardan dolayı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 3 mahallede 6 binanın karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçeye bağlı Altınoluk Mahallesi'nde 3, Yenikent Mahallesi'nde 2, Esentepe Mahallesi'nde de 1 bina geçici süreyle karantinaya alındı. Bu adreslerde ikamet eden ve iş devamlılığı zorunlu olan emniyet ve jandarma personeli ile sağlıkçılar ilgili kısıtlama kararından muaf sayılacak. İlçe Hıfzıssıhha Meclisinin, İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri kapsamında alınan kararlarına uyulmaması durumunda ve her seferinde olmak üzere 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacak."