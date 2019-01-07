Hizan'da 69 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
56 dakika önce
Bitlis'in Hizan ilçesinde kar yağışı nedeniyle 69 köy yolu ulaşıma kapandı.
Bitlis
'in Hizan
ilçesinde kar yağışı nedeniyle 69 köy yolu ulaşıma kapandı.
Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Kar
kalınlığının şehir merkezinde 40 santimetre, yüksek kesimlerde ise bir metreyi geçtiği ilçede, 69 köy yolu da ulaşıma kapandı. Hizan Özel İdare Müdürü Şiar Gümüş
, 69 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirterek, "Ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. En kısa sürede kapanan köy yollarını açarak, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gece gündüz çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - BİTLİS
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:32 Kaynak: İHA
THY Birçok Seferini İptal Etti
Kar ve Tipi Nedeniyle Yaylada Mahsur Kalan 4 Kişiden Biri Hayatını Kaybetti
Samsun'da, Batan Gemideki Mürettebatın Nefes Kesen Kurtarılma Anı Kamerada!
"Namazda Bereket Sporda Hareket Var " Diyen Cemaat, Camide Spor Yaptı