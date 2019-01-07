Son Dakika Haberleri: Hizan'da 69 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Hizan'da 69 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

56 dakika önce

Bitlis'in Hizan ilçesinde kar yağışı nedeniyle 69 köy yolu ulaşıma kapandı.

Hizan'da 69 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Bitlis'in Hizan ilçesinde kar yağışı nedeniyle 69 köy yolu ulaşıma kapandı.

Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Kar kalınlığının şehir merkezinde 40 santimetre, yüksek kesimlerde ise bir metreyi geçtiği ilçede, 69 köy yolu da ulaşıma kapandı. Hizan Özel İdare Müdürü Şiar Gümüş, 69 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirterek, "Ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. En kısa sürede kapanan köy yollarını açarak, vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gece gündüz çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:32 Kaynak: İHA

Bitlis, Kar, Hizan, Güncel
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