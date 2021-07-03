Hizan'da "AFAD farkındalık eğitimi" düzenlendi - Son Dakika

Bitlis'in Hizan ilçesinde öğrencilere ve vatandaşlara "AFAD farkındalık eğitimi" verildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince ilçedeki spor salonunda verilen eğitimde katılımcılar, afetlerde hayati önem taşıyan konularda bilgilendirildi.

AFAD İl Müdür Vekili Taner Ural, gazetecilere yaptığı açıklamada, bütün kurumlara eğitimler verilmesi için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Herkesin afetlere karşı bilinçli olması gerektiğini anlatan Ural, şunları kaydetti:

"Temel amacımız afet olmadan önce, afet anında ve afet sonrasında nasıl davranacağımızı, nasıl doğru hareketlerde bulunacağımızı insanlarımıza kazandırmak. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza afetlerle mücadele bilinci aşılamak ve sürekli bu bilinçle hareket etmelerini sağlamak istiyoruz. Ülkemiz deprem kuşağında olan bir ülke. Depremin ne zaman olacağı, hangi şiddette ve saatte olacağı kestirilemez. Bu yüzden herkesin bilinçlenmesi lazım."

Eğitime katılan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kutbettin Yakışır da eğitimin farkındalık oluşturması açısından önemli olduğunu kaydetti.