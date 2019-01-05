Son Dakika Haberleri: Hizan'da Aranan Zanlı Yakalandı

Hizan'da Aranan Zanlı Yakalandı

1 saat önce

Hizan ilçesinde aranan ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Hizan'da Aranan Zanlı Yakalandı, System.String[]
Hizan ilçesinde aranan ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Hizan Emniyet Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda, hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.S'nin gözaltına alındığı belirtildi.

Adliyeye sevk edilen U.S'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı kaydedilen açıklamada, suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin sürdürüleceği vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:27 Kaynak: AA

Hizan, Güncel
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