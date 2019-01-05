Hizan'da Aranan Zanlı Yakalandı
1 saat önce
Hizan ilçesinde aranan ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.
Hizan
ilçesinde aranan ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamada, Hizan Emniyet Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda, hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.S'nin gözaltına alındığı belirtildi.
Adliyeye sevk edilen U.S'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı kaydedilen açıklamada, suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin sürdürüleceği vurgulandı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:27 Kaynak: AA
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