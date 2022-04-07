Hizan'da "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" düzenlendi - Son Dakika
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Hizan'da "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" düzenlendi

07.04.2022 14:35
Hizan'da "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" düzenlendi

Bitlis'in Hizan ilçesinde "Ben Olsaydım" temalı "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" düzenlendi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde "Ben Olsaydım" temalı "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" düzenlendi.

Hizan Kültür Merkezinde kurum amirleri ve öğretmenlerin katılımıyla yapılan çalıştayda, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Zübeyde Özdemir ile Dr. Zeynep Korkmaz, uyuşturucu, alkol, tütün, davranışsal bağımlılık konularında sunum yaptı.

Özdemir, bağımlılığın çağın vebası olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bağımlılığı bizim için bu kadar önemli hale getiren şey 7'den 70'e herkesi etkiliyor olmasıdır. Geleceğimizin mimarı olarak gördüğümüz gençlerin nasıl tüketildiğini ve aynı zamanda geleceğimizin de nasıl ciddi bir tehditle karşı karşıya kaldığını söyleyebiliriz. Alkol, uyuşturucu, tütün kullanımı ile ilgili bağımlılıkların yanında davranışsal bağımlılıklar da ciddi olarak ele alınması gereken konular arasına girmiştir. Özellikle teknoloji çağının getirmiş olduğu olumlu etkilenmelerin yanında bilinçsizce kullanımın yarattığı ruhsal harabiyet görmezden gelemeyeceğimiz kadar büyüktür."

Çalıştaydaki çözüm önerilerinin raporlanarak Bağımlılıkla Mücadele Şurası'na sunulacağını aktaran Özdemir, ortaya çıkacak çözümlerin bağımlılıkla mücadelede olumlu ilerleme sağlayacağını kaydetti.???????

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Afyonkarahisar'dan kısa kısa Afyonkarahisar'dan kısa kısa Söke'de Uyuşturucu ile mücadele çalıştayı yapıldı Söke'de Uyuşturucu ile mücadele çalıştayı yapıldı

Uyuşturucu, Hisarcık, Bitlis, Hizan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hizan'da 'Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı' düzenlendi - Son Dakika


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