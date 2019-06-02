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Hizan'da bayram telaşı

57 dakika önce

Hizan'da bayram telaşıBİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçesinde Ramazan Bayramı hazırlıkları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Hizan'da bayram telaşı
BİTLİS - Bitlis'in Hizan ilçesinde Ramazan Bayramı hazırlıkları yoğun bir şekilde devam ediyor.
11 ayın sultanı Ramazan ayının son günleri nedeniyle vatandaşlar bayram alışverişi yapmak için çarşı merkezine akın etti. İş yeri çalışanlarından Sıdık Çelik, Ramazan Bayramı'na iki gün kala satışlarının arttığını belirterek, "Baya yoğun bir talep var. Şu anda işlerimizden memnunuz. Piyasa şu an canlı bir şekilde çalışıyor. Fiyatlarda düştü, sebze ve meyve fiyatları düştü. Şeker fiyatları gayet normal gidiyor. Satışlarımız devam ediyor. Allah bol kazanç versin inşallah" dedi.
Hizan'da bayram telaşı
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 08:04 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Hizan, Yerel
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