Hizan'da bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika
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Hizan'da bıçaklı kavga: 1 ölü

14.04.2022 13:43
Hizan'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Bitlis'in Hizan ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Bitlis'in Hizan ilçesinde iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Altınoluk Mahallesi'nde meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı yüzünden iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada Sedrettin Taylan (31), olay yerinde hayatını kaybetti.

Taylan'ın cenazesi otopsi için Hizan Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi. - BİTLİS

Hizan'da bıçaklı kavga: 1 ölü
Hizan'da bıçaklı kavga: 1 ölü

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Bitlis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hizan'da bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hizan'da bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika
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