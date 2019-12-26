Hizan'da 'Çocuk Kütüphanesi' açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hizan'da 'Çocuk Kütüphanesi' açıldı - Son Dakika

Hizan'da 'Çocuk Kütüphanesi' açıldı

6 saat önce

Bitlis'in Hizan ilçesinde 'çocuk kütüphanesi' açıldı.

Hizan'da 'Çocuk Kütüphanesi' açıldı, System.String[]

Bitlis'in Hizan ilçesinde 'çocuk kütüphanesi' açıldı.


Kültür Merkezinde bulunan halk kütüphanesinde açılışta konuşan Kaymakam Mustafa Köleoğlu, "Açılışını gerçekleştirdiğimiz kütüphanemizin çocuk bölümünde yaklaşık 5 bin 500 adet kitap bulunmakta. Ümit ediyorum geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız bu kütüphaneyi çok sevecekler ve burada kendilerine okuma alışkanlığı kazandıracak, ufuklarını genişletecek nice kitaplar bulacaklar. Kütüphanemizin açılışında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.


Yazar Sinan Yağmur'un da misafir olduğu açılışa Kaymakam Mustafa Köleoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karakaş, Kültür ve Turizm İl Müdürü Ramazan Gencan, İlçe Emniyet Amiri Tamer Esen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Güngör, İlçe Müftüsü Murat Demir, kurum müdürleri ve birim amirleri katıldı. - BİTLİS

Mustafa Köleoğlu, Bitlis, Hizan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:32 Kaynak: İHA
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