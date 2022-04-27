Hizan'da çocuklar tiyatroyla buluşturuldu - Son Dakika
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Hizan'da çocuklar tiyatroyla buluşturuldu

27.04.2022 21:08
Hizan'da çocuklar tiyatroyla buluşturuldu

Bitlis'in Hizan ilçesinde Kaymakamlık tarafından organize edilen etkinlikte Müzikal Çocuk Tiyatrosu çocuklarla buluşturuldu.

Bitlis'in Hizan ilçesinde Kaymakamlık tarafından organize edilen etkinlikte Müzikal Çocuk Tiyatrosu çocuklarla buluşturuldu.

Kültür Merkezi Konferans salonunda iki seans halinde düzenlenen Müzikal Çocuk Tiyatrosunu izleyen çocuklar, eğlenceli anlar yaşadı.

Tiyatro gösteriminde 'Arı Maya İyilik İksiri', 'Maşa ile Koca Ayı' çizgi film karakterlerini canlandıran oyuncular, çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı.

Etkinliğin sonunda çocuklara çizgi film karakterlerine ait maskeler ve balon dağıtıldı.

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Kaymakamlık, Müzikal, Bitlis, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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