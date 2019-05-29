Son Dakika Haberleri: Hizan'da çocuklara giyim yardımı
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Hizan'da çocuklara giyim yardımı

39 dakika önce

Hizan ilçesinde İHH İnsani Yardım Vakfı, kentteki 120 yetim çocuğu giydirdi.

Hizan ilçesinde İHH İnsani Yardım Vakfı, kentteki 120 yetim çocuğu giydirdi.
İHH İlçe Temsilcisi Murat Yaşar, yaptığı açıklamada, İHH'nın kurulduğu günden beri il merkezi ve ilçelerinde hizmet verdiğini söyledi.
Ramazan dolayısıyla yetim ve mağdur çocukları giydirdiklerini belirten Yaşar, şunları kaydetti:
"Hizan'da şu anda ulaşabildiğimiz 120 aile bizim için birer emanet. Bu ailelere sadece yetim haftasında değil, yılın 365 günü gereken her türlü desteği vermeye çalışıyoruz. Yetimler için gerek sosyal gerekse kültürel alanda ve ihtiyaç duyulan her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şunu unutmayalım ki yetim gülerse, dünya güler."
Hizan'da çocuklara giyim yardımı
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:15 Kaynak: AA
Murat Yaşar, İnsani Yardım Vakfı, İHH, Hizan, Güncel
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