Hizan'da değişik branşlarda 61 kurs açıldı - Son Dakika

Bitlis'in Hizan ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce değişik branşlarda 61 kurs açıldı.

Merkez Müdürü Ercan Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açtıkları kurslarla gençlerin iş sahibi olmasını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinin, gerek eğitimin tabana yayılması gerekse insanların becerilerinin artırılması konusunda önemli görevler üstlendiğini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"İlçede yeni eğitim-öğretim yılında pandemi sürecinde 33'ü tamamlanmış, 28'i de aktif olmak üzere toplamda 61 kurs açtık. Yıl içerisinde lise mezunlarına yönelik YKS kursu açtık. 45 öğrencimiz bu kurslara devam ediyor. Ayrıca ilçemizde tekstil atölyesine İŞ-KUR destekli kurs açarak gençlerimize istihdam sağladık. Bu kursların açılmasında desteklerini esirgemeyen İlçe Kaymakamımız Muhammed İkbal Yelek ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Cemalettin Güngör'e teşekkür ediyorum."