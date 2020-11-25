Hizan'da dev Türk bayrağı göndere çekildi - Son Dakika

Bitlis'in Hizan ilçesindeki Bayrak Tepe bölgesinde 56 metrekarelik dev Türk Bayrağı göndere çekildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçenin hakim noktalarından biri olan Yeşilova Mahallesi Bayrak Tepe bölgesinin ay yıldızlı bayrakla daha güzel bir görümüne kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, "Milli Şair Mehmet Akif, 'Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor' dediği şanlı bayrağımız Hizan ilçemizde dosta güven düşmana korku vermeye devam ediyor." ifadesine yer verildi.