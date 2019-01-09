Hizan'da Eğitime 1 Gün Ara Verildi
51 dakika önce
Bitlis'in Hizan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve bağlı köylerde 10 Ocak perşembe günü okullar 1 gün tatil edildi.
Bitlis
'in Hizan
ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve bağlı köylerde 10 Ocak perşembe günü okullar 1 gün tatil edildi.
Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve bağlı köylerde 10 Ocak Perşembe günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir.
Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 10 Ocak perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:59 Kaynak: İHA
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