Son Dakika Haberleri: Hizan'da Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Hizan'da Eğitime 1 Gün Ara Verildi

51 dakika önce

Bitlis'in Hizan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve bağlı köylerde 10 Ocak perşembe günü okullar 1 gün tatil edildi.

Hizan'da Eğitime 1 Gün Ara Verildi, System.String[]
Bitlis'in Hizan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve bağlı köylerde 10 Ocak perşembe günü okullar 1 gün tatil edildi.

Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve bağlı köylerde 10 Ocak Perşembe günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir.

Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 10 Ocak perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:59 Kaynak: İHA

Bitlis, Hizan, Güncel
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