Son Dakika Haberleri: Hizan'da Eğitime Kar Engeli

Hizan'da Eğitime Kar Engeli

9 dakika önce

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Hizan'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Hizan merkez ve bağlı köylerde 7 Ocak Pazartesi günü eğitime bir gün süre ile ara verildiği belirtildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 7 Ocak Pazartesi günü idari izinli sayılmalarına karar verildi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:06 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Poşetler Paralı Olunca Bez Çanta İmalatçısının İşleri İkiye Katlandı Elektrik Zammına Tepki Gösteren Gökhan Özoğuz: Muhalefetlik Bir Durum Değil

İstanbul Havalimanı'nın Otoparkları Şubat Ayı Sonuna Kadar Ücretsiz Olacak Son Dakika! Samsun'da Panama Bayraklı Gemi Battı! Sahil Güvenlik, 3 Mürettebatı Kurtardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 11:15:26. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hizan'da Eğitime Kar Engeli
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]