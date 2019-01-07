Hizan'da Eğitime Kar Engeli
9 dakika önce
BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan ilçesinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Hizan merkez ve bağlı köylerde 7 Ocak Pazartesi günü eğitime bir gün süre ile ara verildiği belirtildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 7 Ocak Pazartesi günü idari izinli sayılmalarına karar verildi. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:06 Kaynak: İHA
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