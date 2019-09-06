Son Dakika Haberleri: Hizan'da fındık hasadı başladı
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Hizan'da fındık hasadı başladı

1 saat önce

BİTLİS'in Hizan ilçesinde yetişen ve yıllık 700-750 ton arasında rekoltesi bulunan fındık hasadına başlandı.

Hizan'da fındık hasadı başladı, System.String[]

BİTLİS'in Hizan ilçesinde yetişen ve yıllık 700-750 ton arasında rekoltesi bulunan fındık hasadına başlandı.

Tadı, yağ oranı ve kalın kabuğu ile Karadeniz fındığına rakip olan Hizan fındığı iç piyasada tüketiliyor. Hizan ilçesine bağlı 15 köyde yetiştirilen fındıklar, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu illerinde pazarlanıyor. Hizan'a bağlı köylerde 8 dekarlık alanda yetiştirilen fındıklar köylüler tarafından toplanarak, ayrıştırılıyor. Daha sonra kurutulan fındıklar piyasada 20-25 TL arasında satışa sunuluyor.

Yıllık ortalama 3 milyon TL gelir elde etiklerini ifade eden köylüler, bu yılki rekolteden memnun olduklarını belirtiyorlar. Hasat döneminin ağustos ayının son haftasından itibaren başladığını, eylül ayının ortalarına kadar devam ettiğini belirten Yaylacık köyü Sarıbal mezrasından Resul Bartu, bölgede gösterilen ilgiden oldukça menun olduklarını söyledi. Bartu, "Topladığımız fındıkları, Diyarbakır, Batman, Van, Siirt illerine gönderiyoruz. Üretimimiz bu bölgeye ancak yetebiliyor. Talep çok olduğu için de yetiştiremiyoruz. Bizim fındığımız Karadeniz fındığından biraz daha iri, kabuğu kalın ve daha yağlı olmasıdır. Lezzeti ise Gaziantep ve Siirt fıstığından farksızdır. Güzel bir tadı var. Yaklaşık 15 köyde 8 dekar alanda yıllık 700-750 ton elde ediyoruz. İlçe ekonomisine katkısı yaklaşık 3 milyon liradır" dedi.

- Bitlis

Karadeniz, Bitlis, Hizan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:32 Kaynak: DHA
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