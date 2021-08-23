Hizan'da fındık üretiminde hedef 700 ton - Son Dakika
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Hizan'da fındık üretiminde hedef 700 ton

23.08.2021 16:32
Hizan'da fındık üretiminde hedef 700 ton

Bitlis'in Hizan ilçesinde 5 bin 500 dekarda yetişen ve bölge halkının önemli geçim kaynakları arasında yer alan fındık, hasat edilmeye başlandı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde 5 bin 500 dekarda yetişen ve bölge halkının önemli geçim kaynakları arasında yer alan fındık, hasat edilmeye başlandı. Bitlis'te fındık hasadı başladı. Hizan'a bağlı dokuz köyde yapılan hasat toplam 5 bin 500 dekarlık alanda yapılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, fındığın özelliklerine değindi. Çelik, "Bu yıl fındık verimi oldukça güzel. Tarım ve Orman Bakanlığı geçtiğimiz günlerde fındığın taban fiyatını 27 lira olarak açıkladı. Bölgede 9 çeşit fındık bulunuyor. İklimi gereği kokusu, tadı, yağı ve aroması güzel çeşitler var. Piyasada inanılmaz derecede talep görmektedir. Bu bölgede üretilen fındıklarımız, Türkiye ortalamasının üstündedir. Bölgede üretilen fındıklar 30-32 lira civarında iç piyasada tüketilecektir. Elde edilen fındıkların 9 köyümüze yaklaşık 21 milyon lira katma değer sağlayacağını düşünüyoruz. Bu alanlarda erkek kadın yaklaşık 1200 kişi çalışmaktadır. Hasat yaklaşık 15 gün sonra sona erecektir. " dedi. bitlis fındık hizan hasat

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Kaynak: Habermetre

Bitlis, Fındık, Tarım, Hasat, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Hizan'da fındık üretiminde hedef 700 ton - Son Dakika

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