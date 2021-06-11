Hizan'da Halk Eğitim Merkezi'nin 116 kursunda bin 947 kursiyer eğitim gördü - Son Dakika

Bitlis'in Hizan ilçesinde açılan 116 kursta eğitim gören kursiyerler, el emeği göz nuru ürünlerini satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ercan Özdemir, yaptığı açıklamada, 116 kurs açtıklarını ve bin 947 kursiyere eğitim verdiklerini belirtti.

Kursiyerlerin değişik alanlarda mesleki eğitim aldığını anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Kurslarımızda filografi, kıl testere, çinicilik ve halıcılık alanlarında eğitim verdik. Kursiyerlerimiz hem sanatlarını öğrendiler hem de kendi bütçelerine katkı sağladılar. Üretilen ürünlere pazar arıyoruz. Rağbet görülen kurslarımızdan en önemlisi halı kursudur. Halı kursumuzda öğrencilerimiz el emeği göz nuru olan bu halıları ilmek ilmek dokuyorlar."

Müdür Yardımcısı Mürşide Çetinkaya da "Amacımız genç kızlarımıza meslek edindirmek. Kursiyerlerimize belli bir eğitim verildikten sonra ortaya çıkan ürünlerimizi sergiliyoruz. Sergilenen ürünlerimizi de kursiyerlerimize katkı sağlamak amacı ile satışını yapıyoruz." dedi.