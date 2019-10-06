Son Dakika Haberleri: Hizan'da husumetli aileler barıştırıldı
Son Dakika Güncel Haber

Hizan'da husumetli aileler barıştırıldı

22 dakika önce

Bitlis'in Hizan ilçesinde aralarında husumet bulunan Yelkıran ve Çayır köyü sakinleri düzenlenen törenle barıştı.

Hizan'da husumetli aileler barıştırıldı, System.String[]

Bitlis'in Hizan ilçesinde aralarında husumet bulunan Yelkıran ve Çayır köyü sakinleri düzenlenen törenle barıştı.

Çayır köyünde düzenlenen barış törenine katılan Kaymakam Mustafa Köleoğlu, ilçede hayırlı bir olaya tanıklık ettiklerini söyledi.

Komşu iki köy arasındaki husumetin giderilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Köleoğlu, "Bizler komşuyu komşuya mirasçı kılacak kadar önem veren bir peygamberin ümmeti olduğumuzu ifade ediyorsak aradaki kırgınlıkların giderildiği bu toplantılara öncülük etmeliyiz. Bu birlikteliği sağlayan kanaat önderlerimize, belediye başkanımıza, encümenlerimize, siyasi parti temsilcilerimize, muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Tahriklere kapılmadan sulh tarafı olan ve daima itidalini muhafaza eden köylülerimizi de tebrik ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin." diye konuştu.

Törene, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Türkmen, Bitlis Eren Üniversitesi Genel Sekreteri Mehmet Sait Kuldaş, kanaat önderleri ve vatandaşlar katıldı.

Mustafa Köleoğlu, Bitlis, Hizan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 03:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ÖSO muhtemel sınır ötesi operasyona hazırlıklarını tamamladı
TSK, sınırda namluları Suriye'nin Tel Abyad kentine çevirdi Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması: Trump dediğimiz noktaya geldi, yanındakiler talimata uymadı Artan kazalar sonrası İBB'den açıklama: Metrobüslere erken uyarı sistemi geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 16:08:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hizan'da husumetli aileler barıştırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]