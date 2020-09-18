Hizan'da İlköğretim Haftası kutlandı - Son Dakika

Bitlis'in Hizan ilçesinde "İlköğretim Haftası" düzenlenen törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önündeki tören İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Güngör'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Güngör, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilçeye, ülkeye ve eğitim camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Öğrenci ve öğretmenlerin İlköğretim Haftası'nı kutlayan Güngör, pandemi sürecinde öğrencilerin derslerin geri kalmamaları için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini aktardı.