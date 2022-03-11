Hizan'da İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı - Son Dakika
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Hizan'da İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı

11.03.2022 14:57
Hizan'da İstiklal Marşı'nın kabulü kutlandı

Bitlis'in Hizan ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği düzenlendi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma etkinliği düzenlendi.

İlçedeki liseler tarafından düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve günün anlam, önemiyle ilgili konuşmaların ardından şiirler okundu, etkinlik oratoryo gösterisiyle devam etti.

Programa Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abdulkadir Yağar, İlçe Emniyet Amiri Mahmut Metin Eyidoğan, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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Kaynak: AA

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