Hizan'da 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' toplantısı - Son Dakika

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek başkanlığında 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi.

Kaymakam Yelek, kadına yönelik şiddet konusunda kurumlar arasında koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla toplantının yapıldığını söyledi. Hizan'da kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda yürütülen çalışmaları bu toplantıda değerlendirdiklerini belirten Kaymakam Yelek, "Milli ve manevi değerlerimizle asla bağdaşmayan kadınlarımıza yönelik şiddet hadiseleri hepimizi derinden üzmektedir. Evrensel bir sorun olan kadına yönelik şiddete karşı çok yönlü bir yaklaşım gerekmektedir. Kadına yönelik şiddetle mücadelemiz tüm kararlılığımızla devam edecektir" dedi.

Toplantı, yapılan sunumların ardından kadına yönelik şiddet hususunda ilçede yürütülen çalışmaların görüşülüp değerlendirilmesi ile sona erdi. - BİTLİS