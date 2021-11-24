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Hizan'da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı - Son Dakika

Hizan'da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı

24.11.2021 20:17
Hizan'da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı

Bitlis'in Hizan ilçesinde, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Kaymakam Muhammed İkbal Yelek'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kadına yönelik şiddet konusunda kurumlar arasında koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Yelek, ülkede kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarının her geçen gün artığını belirtti.

Bu konuda önemli kararları alındığını aktaran Yelek, "İlçemizdeki çalışmaları bu eylem planı doğrultusunda kararlılıkla yürütüyoruz. Ümit ediyoruz ki millet olarak hiçbir şekilde onaylamadığımız, geleneklerimizle asla bağdaşmayan kadına şiddet hadiseleri ülkemizde ve dünyada meydana gelmez." dedi.

Toplantı, yapılan sunumların ardından kadına yönelik şiddet hususunda ilçede yürütülen çalışmaların değerlendirilmesiyle sona erdi.

Hizan'da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı

Muhammed İkbal, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hizan'da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hizan'da kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı - Son Dakika
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