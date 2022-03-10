Hizan'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyonu" toplantısı - Son Dakika
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Hizan'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyonu" toplantısı

10.03.2022 16:25
Hizan'da "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyonu" toplantısı

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek başkanlığında "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyonu" toplantısı gerçekleştirildi.

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek başkanlığında "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyonu" toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Yelek, yaptığı açıklamada, "Şiddete Sıfır Tolerans" ilkesi doğrultusunda kadına yönelik her türlü şiddeti önlemek amacıyla yeni dönemin şiddetle mücadele yol haritasının 28 strateji ve 227 faaliyet şeklinde yapılandırıldığını söyledi.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede tüm kamu kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışma yürüteceklerini belirten Yelek, "Kadının mutlu ve huzurlu olmadığı bir dünyanın mutluluğu ile huzurundan söz edilemez. Kadına karşı şiddetle mücadelede etkin rol alan Kadın Acil Destek Uygulamasını (KADES) yaygınlaştırmak için de kurumlarla gayret içerisindeyiz. Bilgilendirme çalışmaları aralıksız devam ediyor."

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Muhammed İkbal, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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