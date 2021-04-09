Hizan'da kadına yönelik şiddetle mücadelede toplantısı yapıldı - Son Dakika

Hizan ilçesinde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Kaymakam Muhammed İkbal Yelek başkanlığında gerçekleşen toplantıda, kadına yönelik şiddet konusunda kurumlararasında koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi ve bu doğrultuda alınacak tedbirler değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Yelek, kadınlara yönelik şiddet olaylarının herkesi derinden üzdüğünü söyledi.

Evrensel bir sorun olan kadına yönelik şiddete karşı çok yönlü bir yaklaşım gerektiğini belirten Yelek, şiddetle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.