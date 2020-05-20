Hizan'da kadınlar gönüllü maske üretimi gerçekleştiriyor - Son Dakika

Bitlis'in Hizan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kadınlar, günlük 500 maske üretimi yapıyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ercan Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, küresel bir tehdit oluşturan koronavirüse (Kovid-19) karşı kurumda gerekli tüm tedbirleri aldıklarını söyledi.

Salgın ile mücadele kapsamında Halk Eğitim Merkezinde maske üretimine başladıklarını belirten Özdemir, şunları aktardı:

"Giyim üretim teknolojileri bölümü usta öğreticilerimiz gönüllülük esasına dayalı olarak maske dikimi yapmaktadırlar. Günde ortalama 500 adet maske üretimi planlanmaktadır. Müdürlüğümüzde üretilen maskeler vatandaşların yanı sıra LGS, açık öğretim ve bursluluk sınavına girecek öğrenciler için hazırlanmaktadır."