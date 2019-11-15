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Hizan'da kan bağışı kampanyası

6 saat önce

Bitlis'in Hizan ilçesinde Gençlik Merkezi Müdürlüğü ve Kızılay işbirliğiyle ilçe merkezinde kan bağışı kampanyası başlatıldı.

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Bitlis'in Hizan ilçesinde Gençlik Merkezi Müdürlüğü ve Kızılay işbirliğiyle ilçe merkezinde kan bağışı kampanyası başlatıldı.

İlçe merkezinde iki gün süren kampanyaya yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, 130 ünite kan bağışında bulundu.

Kampanyaya katılarak ilk kan bağışını yapan Kaymakam Mustafa Köleoğlu, dünyanın her yerinde Türkiye'yi başarıyla temsil eden kötü gün dostu Türk Kızılayı'nı ilçede görmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Köleoğlu, şunları kaydetti:

"Mahiyeti itibariyle çok hassas ve kutsal bir görevi icra eden bu kuruluşumuza halkımızın yoğun katılım göstererek destek verdiğini görmek ayrıca takdir edilmesi gereken bir davranış. İnsanları iyiliğe, karşılıksız fedakarlığa teşvik eden bu kampanya için zahmet ederek ilçemize kadar gelen Kızılay personelimize teşekkür ediyorum. Ayrıca yine bu kampanyaya destek olarak kan bağışında bulunan mesai arkadaşlarıma ve Hizanlı hemşerilerime şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum."

Kızılay, Bitlis, Hizan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:58 Kaynak: AA
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