Son Dakika Haberleri: Hizan'da Kar Tatili

Hizan'da Kar Tatili

59 dakika önce

Bitlis'in Hizan ilçesinde eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

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Bitlis'in Hizan ilçesinde eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

Hizan kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Hizan merkez ve bağlı köylerde 15 Ocak Salı günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 15 Ocak Salı günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:22 Kaynak: İHA

Bitlis, Hizan, Güncel
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