Son Dakika Haberleri: Hizan'da Kar Yağışı

Hizan'da Kar Yağışı

45 dakika önce

Bitlis'in Hizan ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

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Bitlis'in Hizan ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle şehir merkezinde kar kayınlığı 20, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreyi buldu. Kar yağışıyla birlikte sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Soğuktan etkilenmemek için vatandaşlar kahvehanelere sığınırken, ana ve ara arterlerdeki kar temizleme çalışmaları ise devam ediyor. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 04:47 Kaynak: İHA

Sabah, Bitlis, Hizan, Kar, Güncel
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