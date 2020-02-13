Hizan'da kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi - Son Dakika

BİTLİS ( İHA ) – Bitlis'in Hizan ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi.



Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilçe merkezinde 13 Şubat Perşembe günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır" denildi. - BİTLİS