Hizan'da kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hizan'da kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi - Son Dakika

Hizan'da kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

6 saat önce

BİTLİS ( İHA ) – Bitlis'in Hizan ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Hizan'da kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi, System.String[]

BİTLİS ( İHA ) – Bitlis'in Hizan ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi.


Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilçe merkezinde 13 Şubat Perşembe günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır" denildi. - BİTLİS

Bitlis, Hizan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

22 ilde eğitime kar engeli
Kilis'te kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi Kar tatili haberleri art arda geliyor! 23 ilde eğitime ara verildi Siverek'te 6 yıl aradan sonra yağan karı halayla kutladılar

Son Dakika Haberleri
00:25 Ivana Sert sosyal medyada hesapları karıştırdı, kendisi için övgü dolu paylaşımlar yaptı
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 06:41:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hizan'da kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]