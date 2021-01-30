Hizan'da karla kaplanan taş evler güzel görüntülere sahne oluyor - Son Dakika

Hizan'da karla kaplanan taş evler güzel görüntülere sahne oluyor

30.01.2021 11:05
Hizan'da karla kaplanan taş evler güzel görüntülere sahne oluyor, System.String[]

Bitlis'in Hizan ilçesinde yüksek dağların yamaçlarında ve derin vadilerde, art arda sıralanmış taş evler, karla kaplanan görüntüleriyle ziyaretçilerini büyülüyor.

Bitlis'in Hizan ilçesinde yüksek dağların yamaçlarında ve derin vadilerde, art arda sıralanmış taş evler, karla kaplanan görüntüleriyle ziyaretçilerini büyülüyor.

Bozulmamış doğası, tarihi dokusu, asırlık taş evleriyle yılın her döneminde yerli ve yabancı turistlerden ilgi gören Hizan, kışın da fotoğraf tutkunlarının tercih ettiği yerlerin başında geliyor.

Her mevsim farklı güzelliğe bürünüp doğayla bütünleşen taş evler, ilçede etkili olan kar yağışının ardından eşsiz manzaraya sahip oluyor.

Birçok ilden Hazan'a gelen doğaseverler, bölgenin doğallığını ve taş evlerin masalsı güzelliğini fotoğraf karelerine yansıtıyor.

İstanbul'dan Hizan'a gelen fotoğraf sanatçısı Hasan İlkay Özduman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, internetten fotoğraflarını incelediği Hizan'ın doğal yapısından etkilendiğini söyledi.

Özduman, kış fotoğrafı çekmek için arkadaşlarıyla buraya geldiğini belirterek "İki gündür bölgedeyiz. Buradaki manzaraya hayran kaldık. Gün batımında bir köyde çekim yaptık. Buralar sonbaharda da çok güzel manzaralar verecek bir coğrafya. Bitlis'in köyleri keşfedilmesi gereken yerler. Fotoğraf sanatçısı olarak neredeyse tüm illeri gezdim. Bitlis'te çok fazla bakir yer var. Bazı köylere hiç fotoğrafçı girmemiş. Sürekli gelmeyi düşünüyorum. Herkese de tavsiye ederim. Kar yağışıyla köyler masallardaki güzelliklere bürünmüş." değerlendirmesinde bulundu.

Köylerde fotoğraf çekmekten büyük keyif aldığını dile getiren Özduman, buradaki evlerin düzenli konumlandırılmasının eşsiz manzaralar oluşturduğunu ifade etti.

Bitlis, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hizan'da karla kaplanan taş evler güzel görüntülere sahne oluyor - Son Dakika


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